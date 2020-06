Lewandowski traf zudem in 16 Bundesligaspielen gegen Freiburg bereits 16 Mal. Kein anderer Spieler war in der Liga so oft gegen die Breisgauer erfolgreich. Der 31-Jährige stößt in neue Sphären vor: Auf 33 oder mehr Saisontore kam zuletzt nur Dieter Müller (1. FC Köln) in der Saison 1976/1977. Dessen 40-Tore-Rekord aus der Saison 1971/1972 dürfte für den polnischen Nationalspieler nur schwer zu knacken sein.