Nach Verletzung: Kingsley Coman wieder fit

Auch in dieser Saison war Coman bereits für längere Zeit verletzt: Zunächst setzte ihn ein erneuter Syndesmosebandriss außer Gefecht, anschließend musste er wegen eines Muskelfaserrisses pausieren. Am vergangenen Mittwoch feierte er beim Ausscheiden des FC Bayern in der Champions League sein Comeback für die Bayern. Jetzt folgt also die Rückkehr in die Nationalmannschaft.