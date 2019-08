München/Palma/Inca - Die Nachricht vom tragischen Tod von August Inselkammer (43), seiner Frau Christina und den beiden Kindern Max (11) und Sophie (9) hat gestern in Dietramszell, Holzkirchen und München viele Menschen in tiefe Trauer und manche sogar in einen Schockzustand versetzt. Vater, Mutter und die beiden Kinder sind am Sonntag auf Mallorca bei einem Rundflug über die Insel ums Leben gekommen. Der Hubschrauber, in dem die vier saßen, stieß in der Luft mit einem Ultraleichtflieger zusammen. Auch beide Piloten und ein Insasse in dem Leichtflieger starben – insgesamt sieben Menschen kamen ums Leben.