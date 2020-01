Beide haben je elf Millionen Cambridge vs. Sussex: Gleichstand bei den Instagram-Followern!

Dass Harry und Meghan so schnell so viele Interessierte gewinnen konnten, liegt vermutlich auch an den vielen echten News, die sie vor allem seit Herbst ständig generieren. Auf die Klage gegen die britische Presse, folgte erst die Auszeit über die Feiertage und pünktlich zum neuen Jahr dann der ganz große Paukenschlag: Sie sind raus bei den Royals, werden künftig vor allem in Kanada leben und selbständig ihren Lebensunterhalt verdienen - vielleicht ja als Influencer...