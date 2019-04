MRT-Untersuchung bei Stefan Lex

Noch am Feiertag soll es nach einer MRT-Untersuchung eine Diagnose geben. Lex wäre bei personell arg angeschlagenen Giesingern der nächste Ausfall. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der es in der Dritten Liga darum geht, mit weiteren Punkten die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu zerstreuen.