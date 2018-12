Ein Ende der Debatte ist derweil nicht in Sicht: Zuletzt hatten sich die Grünen mit einem Antrag an OB Dieter Reiter gewandt. Sie forderten verlängerte Öffnungszeiten und Kochmöglichkeiten in der Bayernkaserne - beides Anliegen der Betroffenen. Auch die Ultras des FC Bayern unterstützen die Obdachlosen nun.