Bei einer Party im Buckingham Palast Seltener Auftritt: Kate und Meghan zeigen sich gemeinsam

Seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham hat man sie nicht mehr zusammen gesehen. Dafür hatten zuletzt Gerüchte um einen Streit zwischen Herzogin Kate (37) und Herzogin Meghan (37) die Runde gemacht. Am Dienstag zeigten sich die Ehefrauen von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) jedoch wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Alle vier besuchten im Buckingham Palast die Feierlichkeiten, die Queen Elizabeth (92) zu Ehren ihres Sohnes Charles (70) organisiert hatte. Gefeiert wurden sein 50-jähriges Jubiläum als Prince of Wales.