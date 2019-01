Bei Charity-Event Schmuck von Diana und Glitzer-Robe: Meghan glänzt in London

Kurz vor der Veranstaltung in der Royal Albert Hall war die 37-Jährige bereits bei einem anderen Charity-Event in London. Die werdende Mutter schmiss sich dabei in ein klassisch beiges Kleid von H&M. Das enganliegende Outfit, welches ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, kam mit einem Preis von rund 35 Euro um einiges billiger als ihre Abendrobe. Dazu hatte Meghan allerdings einen perfekt passenden, cremefarbenen Mantel von Armani kombiniert, der rund 2.300 Euro kostet.