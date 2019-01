Kimmich mit Nachlässigkeiten in der Defensive

Guter Josh, böser Josh – so ging es auch in der zweiten Halbzeit weiter. Denn nach weiteren Nachlässigkeiten in der Defensive bereitete der Nationalspieler, der über 90 Minuten gestalten will und eher wie ein Offensiver denkt, noch zwei Tore vor: Leon Goretzkas Kopfballtreffer per Eckball (71.) und Robert Lewandowskis Treffer zum 4:1-Endstand (84.) mit einem hübschen Pass. Auf zwölf Torvorlagen kommt Kimmich nun schon in dieser Saison. Stark!