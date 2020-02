Der 31-Jährige absolviert beinahe jedes Pflichtspiel für die Münchner, in seiner sechsten Saison für den deutschen Rekordmeister befindet er sich in der Form seines Lebens und schießt Tore wie am Fließband. Umso schwerer wiegt nun die Tatsache, dass Lewy wegen einer Schienbeinverletzung für mindestens vier Wochen ausfallen wird.