Der 46-Jährige reagierte am Samstag - vermutlich nicht zuletzt angesichts seiner beachtlichen Startserie mit sieben Siegen in sieben Pflichtspielen gelassen auf den Mini-Affront von Ribéry. "Nein, er war überhaupt nicht sauer", behauptete der Bayern-Trainer steif und fest am Sky-Mikrofon. "Ich hab' ihm gesagt, dass er ein super Spiel gemacht hat, dass der Serge (Gnabry, d. Red.) auch ein paar Minuten spielen will. Wir sind eine Mannschaft, alles in Ordnung."