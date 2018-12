In Hannover ballerte er die Kugel mit 106 Stundenkilometern nach einem herausgeköpften Eckball von der Strafraumgrenze per Dropkick in den Winkel – das 2:0, sein erster Saisontreffer im 22. Pflichtspiel, sein insgesamt 27. Tor im 323. Spiel für den FC Bayern. Und was für ein spektakuläres! Dafür bekam er die AZ-Note 2.