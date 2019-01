Auch Bayern-Trainer Niko Kovac wurde am Samstag zu Ribérys Goldsteak-Verzehr befragt. Der Coach reagierte überrascht, er hatte das Video laut eigener Aussage noch nicht gesehen. "Ich habe keine sozialen Netzwerke", erklärte Kovac. Grundsätzlich müsse aber "jeder selbst entscheiden, was und wie er es macht", so der Trainer weiter: "Das ist ein Teil der Demokratie. Wir sollten nicht urteilen über jemand anderen, sondern jeder bei sich anfangen."

Ribéry selbst übrigens wollte sich - zumindest fernab der sozialen Netzwerke - nicht mit Journalisten oder Fans auseinandersetzen. Er ließ sich nach dem Vormittagstraining per Golfcart exakt so vor's Teamhotel fahren, dass er und Kumpel David Alaba nicht an den wartenden Fans vorbeigehen mussten.