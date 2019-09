München - Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich hat seinem Klubkollegen Manuel Neuer in der Torwartdebatte in der DFB-Elf den Rücken gestärkt. "So wie Manu derzeit hält, gibt es keine Frage, wer im Tor steht", sagte der Profi von Bayern München im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Kapitän Neuer sei "aus DFB-Sicht die ganz klare Nummer eins".