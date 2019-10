München - Bayern München muss nach dem Kreuzbandriss von Abwehrchef Niklas Süle die nächsten Ausfälle in der Defensive verkraften. Im Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters bei Olympiakos Piräus verletzte sich Lucas Hernandez in einem Zweikampf offenbar am Sprunggelenk und wurde auf zwei Betreuer gestützt vom Feld geleitet.