Salihamidzic ist seit August 2017 FCB-Manager. Er will Sportvorstand werden und sagt, dass er unter jemand anderem in dieser Position nicht arbeiten würde. Im Januar fängt Oliver Kahn im Vorstand der Bayern an. Ob Salihamidzic die Beförderung erhalte, "muss der Aufsichtsrat entscheiden", sagte Rummenigge. "Ich würde es begrüßen."