Doch Schweigen war noch nie die große Stärke des Uli Hoeneß, und so plauderte er nun eben am Rande des Golfturniers drauf los – nicht ohne sich und seine Arbeit noch einmal überschwänglich zu loben. "Was hier sportlich und gesellschaftlich geschaffen wurde, gibt es auf der ganzen Welt nicht noch mal", sagte er, "es ist die Geschichte, die den FC Bayern so liebenswert macht. Wir wollen anders sein als diese Geldsäcke, die in unserem Geschäft immer mehr die Oberhand gewinnen." Und die den FC Bayern auf internationaler Ebene sportlich abzuhängen drohen.