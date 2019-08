München – Gute Freunde kann niemand trennen – das gilt seit Franz Beckenbauer beim FC Bayern und hat auch heute noch Bestand. Am Sonntagabend sprang Arjen Robben (35) in der Talksendung "Sky 90" seinem Kumpel Thomas Müller (29) zur Seite. "Ich bin ein großer Fan von Thomas, er hat große Qualitäten, die sonst keiner in der Mannschaft hat", sagte Robben über Müller, der nach der Verpflichtung von Philippe Coutinho (27) seinen Stammplatz verlieren könnte.