Aigner berichtete, Stadler habe nach Intervention des Landtagsamts das manipulierte Bild entfernt und sich in einem Schreiben an sie formal entschuldigt. "Hiermit sage ich aber ganz klar: Ich nehme diese Entschuldigung nicht an." Dass Stadler das Ganze in einem weiteren Facebook-Eintrag als Spaß-Aktion darstelle, lasse sie an der Aufrichtigkeit der Entschuldigung zweifeln. "Ich weise die Entschuldigung auch deshalb entschieden zurück, weil hier ein Muster erkennbar wird: Da wird provoziert und gegen geschriebene oder ungeschriebene Regeln des anständigen Umgangs miteinander verstoßen." Kurze Zeit später folge dann die wenig glaubhafte Entschuldigung. "Und ich bin nicht mehr bereit, dieses Spiel mitzuspielen." Stadler reagierte am Nachmittag zunächst nicht auf Aigners Strafantrag.