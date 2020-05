Rummenigge: Geisterspiele wohl bis zum Jahresende

"Wir hatten immer die Philosophie, erfolgreichen Fußball zu spielen und zugleich seriös und solide zu wirtschaften. Trotzdem muss ich klar und deutlich sagen, dass auch der FC Bayern aktuell eine schmerzhafte Zeit durchlebt", sagt der 64-Jährige, der noch bis Ende 2021 bei den Münchnern tätig ist: "Und ich bin leider sicher: In dieser Saison werden die Schmerzen noch erträglich, in der kommenden Spielzeit aber wahrscheinlich größer sein – und zwar für alle Klubs in Europa. Denn wir müssen davon ausgehen, dass wir möglicherweise bis zum Jahresende ohne Zuschauer in den Stadien spielen müssen." Diese Szenario gefällt keinem der Beteiligten, weder den Spielern noch den Funktionären und erst recht nicht den Fans. Und doch sorgt der Profifußball zumindest für ein wenig Ablenkung in diesen tristen Monaten.