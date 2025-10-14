Marktwerte des FC Bayern: Flügelflitzer kommt Musiala sehr nahe
Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.
Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Großer Gewinner des aktuellen Updates ist dabei erneut Michael Olise (23). Der Flügelspieler wurde um 30 Millionen auf einen Gesamtmarktwert von 130 Millionen Euro aufgewertet. Damit rutscht er im internen FCB-Ranking an Spitzenreiter Jamal Musiala (22) heran, dessen Wert von 140 Millionen Euro unberührt blieb.
Neben Olise dürfen sich auch Lennart Karl (17) und Dayot Upamecano (26) über erhöhte Marktwerte freuen. Shootingstar Karl steigerte sich um 18,5 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Abwehrspieler Upamecano konnte seinen Wert um zehn Millionen Euro auf 60 Millionen Euro anheben.
Zwei Bayern-Stars verlieren
Zwei Bayern-Stars verlieren hingegen deutlich an Marktwert. Min-jae Kim (28) wurde um acht Millionen Euro auf 32 Millionen Euro herabgestuft. Hiroki Ito (26) verliert sieben Millionen Euro und hat nun einen neuen Wert von 18 Millionen Euro.
Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick
|Manuel Neuer
|4 Millionen Euro
|Sven Ulreich
|500.000 Euro
|Jonas Urbig
|12 Millionen Euro
|Leon Klanac
|150.000 Euro
|Dayot Upamecano
|60 Millionen Euro
|Jonathan Tah
|30 Millionen Euro
|Min-jae Kim
|32 Millionen Euro
|Hiroki Ito
|18 Millionen Euro
|Alphonso Davies
|50 Millionen Euro
|Raphaël Guerreiro
|8 Millionen Euro
|Josip Stanisic
|32 Millionen Euro
|Sacha Boey
|18 Millionen Euro
|Joshua Kimmich
|45 Millionen Euro
|Aleksandar Pavlovic
|55 Millionen Euro
|Leon Goretzka
|22 Millionen Euro
|Tom Bischof
|30 Millionen Euro
|Konrad Laimer
|25 Millionen Euro
|Jamal Musiala
|140 Millionen Euro
|Lennart Karl
|20 Millionen Euro
|Michael Olise
|130 Millionen Euro
|Serge Gnabry
|22 Millionen Euro
|Luis Díaz
|70 Millionen Euro
|Nicolas Jackson
|50 Millionen Euro
|Harry Kane
|75 Millionen Euro
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen