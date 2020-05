Rummenigge glaubt an Champions-League-Fortsetzung

Haben Sie denn schon Signale von der Uefa bekommen, wann und wie die Champions League fortgesetzt werden soll?

Es gibt die Aussage der Uefa, dass zunächst die nationalen Ligen zu Ende gespielt werden sollen. Dann besteht noch ein Zeitfenster bis zum 28. August, um die Champions League zu beenden. Ich glaube grundsätzlich, dass es das Ziel der Uefa und auch aller Vereine ist, die Saison sportlich zum Abschluss zu bringen. Und ich glaube daran, dass die Champions League zu Ende gespielt werden kann. Grundvoraussetzung ist aber auch, dass die nationalen Ligen in England, Italien und Spanien fortgesetzt werden. In Frankreich ist man über den Abbruch nicht mehr so zufrieden, wie ich höre. Vereine müssen absteigen und klagen gegen die Liga. Wir dürfen uns in Deutschland wahnsinnig glücklich schätzen, dass die Politik uns die Chance gegeben hat, die Saison zu Ende spielen zu dürfen. Hoffentlich wird das auch in der Champions League möglich sein.