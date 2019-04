Es wird intensiv für Günther Gorenzel

So sprach Gorenzel wiederholt vom "Minimalziel Klassenerhalt". Reisinger wird wiederum eine große Nähe zu den Ultras nachgesagt. Die Situation in Giesing ist festgefahren. Am Montag wollte sich der Sportchef auf AZ-Nachfrage nicht zur Kritik der organisierten Fanszene äußern. Er verwies auf eine Presserunde am Dienstag.