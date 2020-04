Seine CSU verlor zwei Sitze im Stadtviertelparlament und ist (mit 20 Prozent der Stimmen gewählt) in der Maxvorstadt nun gleich stark, wie die SPD (die um 12 Prozent abrutschte). "Das ist schon ein wenig bitter. Ich bin mit gemischten Gefühlen unterwegs", beschreibt der 42-Jährige seine Situation. Was er kritisch sieht bei der neuen Zusammenstellung des Stadtviertelparlaments: In dem vom Nationalsozialismus geschichtlich am stärksten beladenen Bezirk Münchens wird am 12. Mai erstmals ein AfD-Mann im Bezirksausschuss sitzen.

Das mache ihn "vorsichtiger", erklärt Krimpmann. Er äußert die Befürchtung, "dass nun alles was im Gremium beschlossen wird, stark hinterfragt werden wird". Doch die AfD hat nur eine von 25 Stimmen. Christian Krimpmann erklärt pragmatisch: "Das heißt, die AfD hat ein Fünfundzwanzigstel des Mitwirkungsraums. Viel mehr Raum sollte man ihr auch nicht einräumen."

