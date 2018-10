Neuwahlen wären für die SPD ein Untergangsszenario

Veränderungen an der Spitze von SPD oder CDU könnten in der Konsequenz zu Neuwahlen führen – was insbesondere für die SPD eine Art von Untergangsszenario heraufbeschwören würde.

Eine dramatische Konzentration auf Bundeskanzler-Spekulationen erscheint daher nicht als sachgerecht. Es handelt sich um eine tiefgreifende Herausforderung der politischen Kultur. Es wäre naiv zu meinen, wenn ein Kopf an der Spitze rollt, sind die Probleme gelöst. Wir brauchen eine ganz andere strategische Kultur. Die Traditionsparteien – CDU/CSU und SPD – müssen nun endlich ihre strategische Sprachlosigkeit beenden.

Seit der letzten Bundestagswahl und bei allen anschließenden Landtagswahlen – so auch in Hessen – erleben wir die Zeitenwende im deutschen Parteiensystem. Die alten Volksparteien erodieren, verlieren Anhänger auf Anhänger. Die Beweglichkeit der Anhängerschaften hat sich dramatisch vergrößert. In früheren Zeiten wurden bereits drei Prozent Gewinn oder Verlust als ein tiefgreifender Wandel verstanden, heute sind es 10 Prozent und mehr. CDU, CSU und SPD werden sich Gedanken machen müssen, wie sie wieder eine Identität finden, die eine Erfolgsperspektive eröffnet.

Die Volksparteien versagen bei der Strategieentwicklung

Beide Parteiformationen brauchen eine Zukunftsstrategie, ein Zukunftsbild, eine positive Aufbruchsrhetorik, eine emotional bindende Zuversicht, die Optimismus verbreitet. Beide Vorsitzende, Merkel wie Nahles, wären gut beraten, eine solche Perspektive sowohl programmatisch wie kulturell und psychologisch zu erarbeiten – oder erarbeiten zu lassen – und dann engagiert zu vermitteln. Merkwürdig erscheint es, dass zu dieser existenziellen Rettung der Parteien bisher nur Fehlanzeige zu melden ist. Die Strategie-Entwicklung wird immer wieder vertagt.

Auch die Hessen-Wahl zeigt doch: Es besteht ein elementarer Bedarf an Orientierungswissen, an einem glaubwürdigen Zukunfts-Narrativ. Die strategische Schweigsamkeit der traditionellen Volksparteien zu diesen Existenzfragen wird zu einem Ärgernis. Es führt zum Vertrauensverlust – und dabei ist Vertrauen der Sauerstoff der modernen Gesellschaft. Die Menschen sind auf der Suche nach begeisternder Orientierung. Die Politik sollte dazu auch den immateriellen Reichtum des Landes auftun und vermitteln.

Der Erfolg der Grünen ist dagegen leicht erklärbar: Die Partei hat ihr revolutionäres, auch manchmal aggressives Profil aus den Gründerzeiten längst abgelegt. Sie ist eine bürgerliche Partei mit optimistischer Perspektive und besonderem Engagement für Naturschutz und Klimarettung geworden. Das Konzept der Nachhaltigkeit hat Konjunktur.

Die Rhetorik der Grünen verbreitet Aufbruch, Zuversicht und Lebensfreude. Die Grünen sind zum starken Produzenten einer Wohlfühlstimmung geworden. Dieser Stil wirkt wie ein Magnet.