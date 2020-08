Beim Finalturnier in Lissabon überflügelte der Rekordmeister die alte Bestmarke von Werder Bremen in der Saison 2003/04, die damals 27 Pflichtspiele in Folge nicht verloren haben. Insgesamt feierte das Team unter Flicks Regie in 36 Spielen 33 Siege, zuletzt 21 in Serie.