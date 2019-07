Zwei "Punkthäuser" werden acht Geschosse hoch. Zwischen den Wohnblöcken entstehen Frei- und Grünflächen, die Dächer der Häuser sollen außerdem gemeinschaftlich nutzbar sein. Noch weiter im Süden des Areals ist ein 14.500 Quadratmeter großer Park geplant, der mit einer Lärmschutzwand zur Bahnlinie hin abgeschirmt wird. Der ist dann nicht nur Erholungsfläche für die Bewohner, sondern auch Zugeständnis an den Artenschutz. Auf dem Gelände leben viele Tiere, Zauneidechsen etwa und Mopsfledermäuse.

Viehhof-Areal: Stellplätze in erster Linie unterirdisch

Und der Verkehr? Das Viertel wird über die Thalkirchner und Zenettistraße erschlossen, Straßen im klassischen Sinn werden nicht gebaut. Natürlich können aber Rettungsdienst, Müllabfuhr, Umzugswagen und ähnliches einfahren. Stellplätze sollen vor allem unterirdisch in einer Tiefgarage Platz finden.

Um den "motorisierten Individualverkehr" möglichst gering zu halten, wird ein Mobilitätskonzept entwickelt. Als Ost-West-Querung wird eine Fuß- und Radwegverbindung zwischen Ehrengut- und Ruppertstraße geschaffen. Außerdem soll es eine Fuß- und Radwegstrecke entlang der Bahntrasse geben.

Neues Viehhof-Areal: Kein konkreter Zeitplan

Stadtrat und BA-Mitglied Paul Bickelbacher (Grüne) findet vieles an dem Masterplan gelungen. So etwa, dass es geglückt sei, "die Dichte zu erhöhen". Schließlich sei die Bebauung im Viertel rundherum auch sehr dicht. Auch im BA seien die Reaktionen positiv gewesen, sagt er.

Einen genauen Zeitplan für all das gibt es noch nicht. "Übernächstes Jahr wird erst einmal das Volkstheater fertig", so Bickelbacher. Vor allem mit der Wohnbebauung werde es aber noch dauern, "realistisch braucht man dafür wahrscheinlich nicht von einem Baubeginn vor 2024 oder 2025 ausgehen", schätzt er.

Denn: Zeitlich hänge alles vom Freimachungskonzept des Kommunalreferats für das Areal ab. Dabei gehe es vor allem darum, die Gewerbetreibenden unterzubringen. Größere Betriebe könnten auf das Großmarkt-Gelände umziehen. Das müsse aber mit dem Um- und Neubau dort abgestimmt werden.

Viehhof-Areal: Hier kreucht und fleucht es

Bei den Planungen für das Viehhof-Areal mussten nicht nur menschliche, sondern auch tierische Bedürfnisse berücksichtigt werden. Bei früheren Untersuchungen im Bereich der Gleisanlagen wurden Mauereidechsenpopulationen vorgefunden, in einigen alten Gebäuden außerdem Brutstätten von Mopsfledermäusen, Mauerseglern und Haussperlingen. Deshalb wurden Grünverbindungen mit Schotterbereichen und Trockenlebensräume für thermophiole Arten vor allem entlang der der Bahndämme berücksichtigt.

Die Viehhof-Geschichte

Zwei Jahre und fünf Monate hat es gedauert, bis der "Schlacht- und Viehhof München" am 31. August 1878 eröffnet werden konnte. Bis dahin gab es in München nur zwei öffentliche Schlachthäuser: am Färbergraben und am Viktualienmarkt. Die meisten Münchner schlachteten schwarz im Hinterhof.

Ohnehin suchten die Stadtoberen einen Weg, den Viehmarkt aus der Herrnstraße wegzubekommen. Der Auf- und Abtrieb der Tiere verdreckte die Altstadt. Schlachtabfälle und Abwasser bildeten eine ständige Gefahrenquelle. Stadtbaurat Arnold Zenetti plante das noch weitgehend unbebaute Areal beim Südbahnhof unter Einbeziehung der neuesten Hygiene-Standards.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs blieb der Viehhof nahezu unbeschadet. 1943 wurden bei Luftangriffen häufiger mehr als die Hälfte der Gebäude zerstört. Bis in die Achtziger wurden die Tiere mit der Bahn geliefert.

Vom Viehhof aus wurden sie in unterirdischen Treibgängen zum Schlachthof getrieben. Einer ist sogar noch erhalten. Parallel zur Bahnlinie verläuft ein Gewölbekeller, der als Bananenreiferei diente. Neben dem Markt für Schlachtvieh fand bis 2007 auch der Pferdemarkt im Viehhof statt, bevor die baufälligen Hallen 2008 abgerissen wurden. Im Südosten ist ein Notbrunnen für Trinkwasser. (lkr)

