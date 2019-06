Haidhausen - Parallel zu den Bahngleisen und dem Ostbahnhof verläuft die Orleansstraße, sie startet an der Balanstraße. In den letzten Jahren hat sich das Straßenbild ständig verändert. Viele Neubauten entstanden Richtung Ostbahnhof – am anderen Ende der Straße, am Haidenauplatz, große, neue Hotelbauten.