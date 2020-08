Die Bayern waren gezwungen, auf Training zu Hause umzustellen. Und mit Broich hatten sie den idealen Coach dafür in ihren Reihen. "Großes Lob an Holger Broich und das ganze Trainerteam, wie sie das alles geplant haben in der Spielpause mit dem Cyber-Training", sagte Abwehrspieler Jérôme Boateng während des Champions-League-Turniers in Lissabon, bei dem auch Boateng mit starken Leistungen überzeugte.