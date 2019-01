FDP sieht Vorteile für Einzelhandel

Mancher Stadtrats-Kollege habe Bedenken, dass längere Öffnungszeiten, "Familien in höchsten Maß beeinträchtigen". "Ich halte dann dagegen: Was ist mit Busfahrern, Krankenschwestern oder Apothekern?", sagt Quaas. Für den Sonntag habe die CSU zuletzt eine Initiative eingebracht, dass Andenkengeschäfte in München auch sonntags geöffnet haben dürften, wie in anderen Tourismusorten in Bayern längst üblich.

Anders sieht es die FDP. Michael Mattar, Chef der Stadtratsfraktion, sagt: "Wir sind der festen Überzeugung, dass es eine dringende Aufgabe wäre, den Ladenschluss von Montag bis Samstag freizugeben und auch den Sonntagnachmittag möglich zu machen." Aktuell herrsche, auch in München, etwa eine Krise im Textileinzelhandel, der Onlineverkauf nehme deutlich zu. "Wir müssen den stationären Einzelhandel stärken", sagt Mattar. Bedenken zum Arbeitnehmerschutz teilt er nicht. Die Arbeitszeit werde dann nur anders verteilt. "Ich höre oft, dass es Personal gibt, das gerne in den Randzeiten arbeiten möchte", sagt er.

Handelsverband Bayern: "Vier Sonntage im Jahr reichen"

So ähnlich sieht es auch Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern, für den ist die Frage nach dem Ladenschluss ein "Ewigkeitsthema". Das Ladenschlussgesetz in Bayern sei nun mal so, wie es sei, sagt Ohlmann. Außerhalb der festgelegten Öffnungszeiten dürften nur Geschäfte für Reisebedarf an Bahnhöfen oder Flughäfen aufhaben. "Darunter fallen dann zum Beispiel auch Pornohefte", sagt Ohlmann, "und das zeigt sehr schön, wie absurd das ist." München ist Welteinkaufsstadt – Russen, Chinesen, Araber, Amerikaner stünden vor verschlossenen Türen und wundern sich. Im Koalitionsvertrag stehe das Thema nicht, es werde sich also sobald nichts ändern, meint Ohlmann.

Dabei ist er sich sicher: Im Fall einer Liberalisierung würden ohnehin nicht alle Geschäfte länger öffnen. Auch unter den Einzelhändlern gebe es keine einheitliche Meinung. "München ist nicht nur die Innenstadt", sagt Ohlmann. "In Schwabing etwa gibt es da vielleicht gar nicht die Nachfrage." Deshalb solle jeder selbst entscheiden können. In den anderen Bundesländern hätte sich gezeigt, dass die Gewinner vor allem die Supermärkte seien. Längeres und damit entspannteres Einkaufen würde vielen Arbeitnehmern zugutekommen. Was den Sonntag betrifft, sagt Ohlmann, die vier möglichen verkaufsoffenen Sonntage im Jahr reichten definitiv. Umliegende Landkreise wie Erding hätten diese. "Für München würden wir uns wenigstens einen oder zwei wünschen. Wir sind ja bescheiden geworden."

Ladenschlussgesetz: Bayern tanzt aus der Reihe

Das Ladenschlussgesetz ist in Deutschland Ländersache. Die Diskussion darüber muss also im Landtag stattfinden. Derzeit gilt in Bayern das Ladenschlussgesetz von 2003: Geschäfte dürfen Montag bis Samstag maximal von 6 bis 20 Uhr öffnen. An Sonn- und Feiertagen bleiben alle Läden geschlossen – bis auf einige Ausnahmen. Stichwort: Reisebedarf. Fast alle Bundesländer haben vor gut 10 Jahren ihre Regelungen gelockert. So streng wie Bayern ist nur das Saarland. Edmund Stoiber hatte sich 2006 für Ladenöffnungen bis 22 Uhr eingesetzt, bei der Abstimmung in der Fraktion kam es aber zum Patt, 51:51 Stimmen. Stoiber selbst hätte den Ausschlag geben können, doch er fehlte.

Thomas Huber (CSU): "Wichtig für Familien"

Thomas Huber (CSU), MdL, Chef des Arbeitskreises Arbeit und Soziales: "Unsere Ladenöffnungszeiten stoßen bei der großen Mehrheit der Bürger in Bayern auf Akzeptanz. Auch im Ausland stellt man außerhalb der Urlaubszeiten und Touristenzentren fest, dass die Öffnungszeiten den unsrigen ähneln. Weitere Öffnungszeiten würden vor allem unsere mittelständischen Händler und die familiengeführten Geschäfte schwächen, weil personeller Mehraufwand und Ertrag in keiner Relation stehen.

Zudem ist der arbeitsfreie Sonntag gerade für die Familien wichtig. Deshalb ist er ausdrücklich als Tag der Arbeitsruhe im Grundgesetz geschützt. Der Sonntag ist mir heilig. Die mögliche Genehmigung von Ausnahmen an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen, gibt Kommunen einen zusätzlichen Spielraum, der sich bewährt hat."

Markus Rindersbacher (SPD): Gegen die Pausenlosigkeit

Markus Rinderspacher, SPD-Landtagsvizepräsident: "Die Sonntagsruhe ist seit 1700 Jahren kultureller Ausdruck von Freiheit, Gleichheit und Humanität. Der Sonntag ist der bewährte Ruheton im menschlichen Arbeitsrhythmus. Er gibt der Gemeinschaft Kraft, weil er Zeit schenkt für gemeinsame Aktivitäten mit Familie und Freunden.

Auch für den Ladenschluss gilt, dass die Zeit raubende Pausenlosigkeit nicht allgegenwärtig werden soll. Das Recht auf Unerreichbarkeit darf nicht weiter ausgehöhlt werden."

Daniel Föst (FDP): "Neue Modelle für die Arbeitszeit"

Daniel Föst, Vorsitzender Bayern-FDP: "Bayern braucht ein modernes Ladenschlussgesetz, das die Lebensrealitäten der Menschen widerspiegelt. Priorität haben die Freigabe der Öffnungszeiten an Werktagen und eine klare rechtliche Grundlage für bestimmte verkaufsoffene Sonntage. Wichtig: Keiner müsste mehr arbeiten. Es entstehen neue Arbeitszeitmodelle. Für Wettbewerbsgleichheit zwischen Einzel- und Online-Handel müssen wir dem stationären Handel neue Möglichkeiten eröffnen."

Florian Streibl (FW): "Der Sonntag ist unantastbar"

Florian Streibl, Fraktionschef der Freien Wähler: "Die Ladenöffnungszeiten müssen so gestaltet sein, dass sie die Interessen von Beschäftigten, Familien und der bayerischen Wirtschaft in einen guten und fairen Ausgleich bringen. Das sehen wir durch die derzeitige Regelung im Wesentlichen gegeben: Montag bis Samstag können die Geschäfte zwischen 6 und 20 Uhr öffnen.

Außerdem gibt es weitere Öffnungsmöglichkeiten wie zum Beispiel bei Stadtfesten oder für verkaufsoffene Sonntage. Etwaige Änderungen an dieser Regelung dürfen in jedem Fall nicht dazu führen, dass Klein- und Mittelbetriebe unter die Räder kommen. Klar ist für uns Freie Wähler auch: Der Sonntag ist unantastbar."

Ludwig Hartmann (Grüne): "Gleiche Chancen für lokale Händler"

Ludwig Hartmann, Grünen-Fraktionschef: "Angesichts der fast grenzenlosen Bestellmöglichkeiten im Internet müssen wir lokalen Händlern Chancengleichheit zugestehen. Sie stehen für eine kommunikative Einkaufskultur, beleben und pflegen unser Stadtbild.

Ich kann die Bedenken vor allem der Kirchen und Gewerkschaften bei der völligen Aufgabe des arbeitsfreien Sonntags nachvollziehen. Für die Abendzeiten von Montag bis Samstag müssen andere Regeln gelten, hier kann ich mir Öffnungszeiten bis 22 Uhr vorstellen."

