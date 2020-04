In Leverkusen lief es für den Angreifer in dessen erster Saison ganz ordentlich (unter anderem erzielte er drei Treffer gegen Borussia Dortmund), dann kam das 0:3 gegen Bayer Uerdingen, und Ex-Löwen-Trainer Max Merkel, gefürchtet scharfzüngiger Kolumnist in der "Bild"-Zeitung, schrieb: "Ökland schlurft über das Feld, dass ein Schneider ihm beim Laufen einen Anzug nach Maß nähen könnte." Der Norweger schnitt den Artikel aus, hängte ihn an die Wand. Eine Woche später reist der Tabellenzweite aus München an.