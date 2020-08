"Meine ersten Monate zurück beim FC Bayern. Was war das für eine unglaubliche Zeit", fasste er via Twitter zusammen. "Wir hatten einen Traum, haben hart dafür gearbeitet und ihn wahr gemacht: Das zweite Triple für München und die ganze FC-Bayern-Familie!" Das feierte Kahn in Lissabon auf der Tribüne mit, knipste dann mit Rummenigge, Präsident Herbert Hainer und Pokal ein Sieger-Selfie. Noch im Januar hätte das wohl selbst er, der schon als Torhüter die Titelgier in Person verkörperte, nicht für möglich gehalten.