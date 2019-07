FC Bayern: Nur ein Top-Transfer mit Aha-Effekt kann helfen

Dass sich die Bosse zieren, ausschweifend am enthemmten Transfergeschacher teilzunehmen; dass Vorstandsboss und Trainer explodierende Gehälter anmahnen; dass Spieler öffentlich die eigene Wettbewerbsfähigkeit infrage stellen und Sportdirektor Hasan Salihamidzic in die Pflicht nehmen - das Signal, das der FC Bayern in diesen Tagen an die internationalen Superstars entsendet, ist alarmierend. So droht der Klub an Anziehungskraft zu verlieren.