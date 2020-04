Auch den Wiesn-Hassern wird im Herbst etwas fehlen

Zu voll, zu laut, zu untraditionell, zu teuer: Oft genug haben viele über das internationale Massenbesäufnis in Einheitstracht gewettert. Jetzt is a Ruah – zumindest für ein Jahr. Im Herbst dürfen dann alle Münchner feststellen, dass etwas fehlt in der Stadt. Nicht nur Wiesn-Beschicker, Taxler und Hoteliers, von denen viele nun dringend eine Existenzsicherung benötigen (hier, übrigens, ist Söder wirklich gefragt), sondern auch die Wiesn-Hasser.