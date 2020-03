Wir tun was: Das ist das Signal, das die Große Koalition mit den Ergebnissen ihres Gipfels aussenden wollte. Union und SPD wollen demonstrieren, dass sie in der Lage sind, schnell auf die Corona-Lage zu reagieren. Die GroKo geht davon aus, dass die Epidemie nicht ganz so schlimm wird und die Wirtschaft sich danach zügig wieder erholt. Doch der gestrige Tag hat gezeigt, wie brisant die Situation tatsächlich ist.