Was die Menschen an der Großen Koalition verzweifeln lässt, ist wahrscheinlich weniger ihre tatsächliche Leistungsbilanz, sondern vielmehr das nicht enden wollende Hauen und Stechen um Posten- und Ämter. Wäre die CDU schlauer beraten, so würde sie die Frage nach der Kanzlerkandidatin oder dem Kanzlerkandidaten im stillen Kämmerlein entscheiden, anstatt schon jetzt – gut zwei Jahre vor dem regulären Wahltermin – die Pferde (lies: Wähler) scheu zu machen. Brinkhaus will Kramp-Karrenbauer, die Werte-Union eine Urwahl und Parteivize Laschet erst 2020 über alles reden. Noch Fragen?