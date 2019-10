"The trend is your friend." Diesen Satz hat Uli Hoeneß in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gesagt – und danach gelebt. Meist erfolgreich. Der Bayern-Präsident hat sehr oft das richtige Gespür bewiesen, wenn es um die Entwicklung der Mannschaft ging. Hoeneß wusste, wann ein Teilchen ins andere griff, wann er entspannt von außen zuschauen konnte. Und er wusste eben auch, wann es an der Zeit war, einzugreifen.