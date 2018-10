Sie will Bollwerk gegen Rechtspopulisten sein, hat sich jedoch genüsslich an deren Inhalten und Vokabular bedient. Sie will Stabilitätsanker in Europa sein und hat die Bundesregierung in den letzten Monaten zwei Mal in schwere Existenzkrisen gestürzt. Sie will Bayern zusammenhalten und steht selbst vor einer Zerreißprobe. Vertrauensbildende Maßnahmen sehen anders aus.

Bürgerlich bleiben – mit Korrektiv!

So verwundert nicht, was die ersten Zahlen zeigen: Diese CSU wollen die Bayern nicht mehr allein regieren lassen. Der Freistaat soll zwar bürgerlich bleiben, aber bitte mit Korrektiv. Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft erhoffen viele von den Grünen. Authentisch, optimistisch, unverbraucht, so präsentierte sich deren Spitzenduo im Wahlkampf – das kam an.

Und die SPD? Bayerns Genossen hatten von Anfang kaum eine Chance. Der Wischiwaschikurs der Berliner Parteispitze droht, die älteste Partei Deutschlands überflüssig zu machen. Auch in Bayern.