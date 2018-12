AZ-Kommentar Champions-League-Auslosung: Brexit oder Bundesliga-Exit?

Bayern gegen Liverpool, Dortmund gegen Tottenham, Schalke gegen ManCity: So richtig mag man an den Fußball-Brexit gegen die drei deutschen Bundesligisten aber nicht glauben. Während die Liverpooler von Jürgen Klopp in der Premier League ungeschlagen Tabellenführer sind, müht sich Bayern in der Bundesliga, den Anschluss an Spitzenreiter Borussia Dortmund zu halten. Der BVB darf sich - als einzige deutsche Mannschaft - zumindest als leichter Favorit gegen Tottenham fühlen, Schalke soll für City nur eine Zwischenstation Richtung Finale sein.