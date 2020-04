Knackpunkte freilich gibt’s einige – vor allem die von der DFL veranschlagten 20.000 Corona-Tests. In Zeiten, in denen nicht mal fürs systemrelevante Pflege- und Helferpersonal genügend Tests zur Verfügung stehen, klingt das wie Hohn. Wie Hohn würde eine geisterhafte Fortsetzung des Spielbetriebs auch auf Millionen von Breitensportlern wirken, die derzeit und weiterhin pausieren müssen. Und ungeklärt bliebe auch, was passiert, wenn in einer Mannschaft dennoch ein Coronafall auftreten würde. Unwahrscheinlich ist das nicht.