Noichl: "Wir wollen intelligent und fair regiert werden"

Nochmal zurück zu den rechten Parteien, die innerhalb Europas bereits auf dem Vormarsch sind: Die Wahl wird von Vielen als Schicksalswahl bezeichnet. Worauf steuern wir zu? Vor allem droht Europa ein Rückfall in Zeiten eines machomäßigen Regierens von breitbeinigen Männern. Europa darf nicht wieder zu 28 egoistischen Einzelstaaten werden, die glauben, auf Kosten der anderen besser wegzukommen. Wir müssen weiterhin den Teamgedanken in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen intelligent und fair regiert werden. Europa ist in vielen Teilen der Welt ein Vorbild für einen partnerschaftlichen Politikstil. Was passiert, wenn der verlorengeht, sehen wir aktuell in den Ländern, in denen die hemdsärmeligen Männer bereits wieder in der Verantwortung stehen, in Amerika, aber auch schon in Europa.