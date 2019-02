Sprechen wir von persönlichen Bindungen im Fußball. Als Sie zum FC Bayern kamen, bildeten Sie mit Franz Beckenbauer und Gerd Müller bald die legendäre Achse, wie eng befreundet waren Sie privat?

Der Gerd war recht zurückgezogen. Aber mit dem Franz war ich viel unterwegs. Wenn ich da nur an unsere Faschingsdienstage denke... Nach dem Training sind wir immer in die Stadt. Rein ins Getümmel, den ganzen Tag, abends ins Weinhaus Neuner und hinterher noch in den Nachtclub Moulin Rouge. Und von dort dann wieder am Aschermittwoch um 9 in der Früh direkt zum Training an die Säbener.