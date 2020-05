Wie sehr hat Heynckes Sie als Spieler und Persönlichkeit geprägt? Wo ist er bei all den Trainern, die Sie hatten, einzuordnen?

Eine Mannschaft und ein Trainer müssen perfekt zusammenpassen, damit große Erfolge möglich werden. Mit Jupp Heynckes haben wir das Triple gewonnen, was ja bis heute in der langen Vereinsgeschichte des FC Bayern unerreicht ist. Der Erfolg, den wir gemeinsam hatten, ist die beste Antwort auf Ihre Frage.