Sie sprechen die Aussagen von Präsident Robert Reisinger an und klingen nicht so, als wären Sie vom Konsolidierungskurs überzeugt.

Natürlich nicht. Ich möchte eins sagen: Respekt an Bierofka, dass er geblieben ist und dieses Risiko eingeht. Die Oberen sagen, dass es kein Geld gibt – am Ende wird Bierofka am Erfolg gemessen. Als Trainer bist du bei einem Abstieg tätowiert. Alle Leute bei Sechzig müssen darüber nachdenken, was es bedeutet, so viel Risiko zu gehen. Das ist eine sportliche Insolvenz, wenn man so will. Es gibt keine Vertragsverlängerungen. Wenn 1860 absteigt, fällt die Mannschaft komplett auseinander. Das darf man gar nicht zu Ende denken. Die Gefahr ist riesengroß. Man kann nur hoffen, dass Sechzig einen guten Start hinlegt und sich von keinem auseinanderdividieren lässt. Der Klassenerhalt mit dieser Truppe, diesem schmalen Kader und unter diesen Voraussetzungen – wäre für mich mehr wert als der Aufstieg vergangene Saison.

Lesen Sie auch: Grünwalder Stadion - Entscheidung über Ausbau noch im Juli?