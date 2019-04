Aygün: "Alle müssen sich mal zusammenreißen"

Mit anderen Worten: Die Löwen müssten im Bestreben, die "Draufzahl-Liga" Drei schnellstmöglich zu verlassen, also alles auf eine Karte setzen?

Der Weg ist jedenfalls erfolgversprechender als die Alternative. Nach dem Aufstieg hast du jetzt Fuß gefasst in der Liga und müsstest jetzt genau ansetzen, Geld sinnvoll investieren, um zu sagen: Wir pirschen uns an die Aufstiegsränge heran. Manche Spieler haben ja vorher noch nie Dritte Liga gespielt. Sie sind jetzt erfahrener und reifer geworden. Hiller, Paul, Weber, Steinhart, Wein, Bekiroglu – man hat ein Gerippe, das noch über Jahre zusammenspielen könnte. Klar, ein Führungsspieler wie Sascha Mölders wird nicht jünger. So einen brauchst du auch und den kann man nicht aus dem Hut zaubern. Aber wenn man diese Mannschaft jetzt erhalten und punktuell verstärken würde – mit zwei, drei, vier Neuverpflichtungen, könnte sie es unter Biero weit bringen. Aber dazu musst du flüssig sein. Wenn der Geldhahn zugedreht wird, wird das zum Problem für den ganzen Verein.