Das bedeutet auch für Sie heftige finanzielle Einbußen…

…das stimmt, aber ich will nicht rumjammern. Ich mache mir mehr Sorgen um Menschen, die ohnehin psychische Probleme haben oder um Mittelschüler kurz vor dem Abschluss, die in schwierigen Familienverhältnissen leben und für die die Schule die Struktur des Tages war. Es gibt gerade kein normales Leben mehr. In den ersten drei Wochen der Krise sind sich die Menschen noch lächelnd und auf Abstand begegnet, jetzt ist da diese Angst spürbar. Es gehen sich viele nur noch mit genervtem und misstrauischem Blick aus dem Weg. Wir müssen positiv bleiben!

Liedermacher im Münchner Stadtrat

Am 4. Mai werden Sie im Deutschen Theater – dort können in Corona-Zeiten die erforderlichen Mindestabstände eingehalten werden – als einer der 80 neu gewählten Stadträte in Ihr Amt eingeführt. Sind Sie schon ein bisschen nervös vor dieser Premiere?

Besonders aufgeregt bin ich deshalb nicht, aber das ist natürlich eine große Ehre. Und ich habe großen Respekt vor dieser Aufgabe.

Welche Themen sind Ihnen als neuer SPD-Stadtrat wichtig?

Soziale Themen und die Kultur. Wobei ich in der jetzigen Situation klar sagen muss, dass es keinen Unterschied geben darf, ob nun einer als Solo-Selbständiger in der Kunst oder in einer anderen Branche staatliche Unterstützung in Form von Soforthilfen braucht. Viele Menschen müssen jetzt beißen, aber ich hoffe und bin mir auch sicher, dass die Gelder am Ende gerecht verteilt werden. Es wird ja ständig nachjustiert. Eine Neid-Debatte brauchen wir hier nicht. Die Auszahlung wird aber sicher noch dauern, denn die Mitarbeiter in den Ämtern können ja auch nicht zaubern.

Bei "Es wird koa Wiesn gebn" handelt es sich um die Coverversion eines alten russischen Volkslieds, am bekanntesten inst die Fassung "Those were the days" von Mary Hopkins. Der Hefter-Song steht ab Montag auf allen gängigen Online-Portalen zum Download bereit. Das Video verzeichnet auf Facebook und Youtube insgesamt bereits knapp eine Million Aufrufe, ab nächster Woche ist es auf "Gute Laune TV" zu sehen.

