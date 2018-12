Hört bei 96 der Spaß auf?

Nein, da mache ich kein Halt vor. Wir haben ja schon alleine durch unseren Präsidenten Martin Kind ein gewisses Comedypotenzial.

Von Seiten der Mitglieder bekommt Kind ja durchaus Widerstand.

Es gibt demokratische Abstimmungen, mit deren Hilfe Mitglieder Dinge im Verein hinterfragen oder vielleicht nicht haben möchten. Da kann ich nicht sagen: „Ich nehme das mal als Stimmungsmesser, aber mache es eh so, wie ich es möchte.“ Das wird auch für Martin Kind nicht funktionieren. Man muss so etwas schon ernstnehmen, das haben auch Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge bei ihrer Pressekonferenz gemerkt. Es geht nicht mehr einfach so, indem man sagt: So und so sieht es aus.

Pocher über Peinlich-PK: "Dachte, die verkünden einen Megatransfer"

Haben Sie die Pressekonferenz der Bayern-Bosse auch als Comedian verfolgt?

Selbstverständlich! (lacht) Was bei Bayern aktuell abgeht, hat schon ein gewisses Comedypotenzial. Ich dachte, die verkünden vielleicht einen Megatransfer. Aber dann übers Grundgesetz die Schleife zu machen, jeden Medienvertreter persönlich anzuzählen. Für mich war es auch interessant zu erfahren, wofür Uli Hoeneß alles Zeit hat. Selbst NTV-Berichte werden da auseinandergenommen und die Journalisten teils persönlich attackiert. Haben Rummenigge und Hoeneß Ihnen also die perfekte Vorlage geliefert?



Uli Hoeneß hat grundsätzlich eine gewisse Parodierbarkeit. Aber oft muss man da ja auch gar nichts mehr machen und kann das Original einfach so durchlaufen lassen. Jedes Interview von ihm hat hohes Comedypotenzial, aber das trifft zum Beispiel genauso auf Jérôme Boateng zu, der aussieht wie ein Gangsterrapper, aber spricht wie der netteste Mensch von nebenan.

Was erwarten Sie sich von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder als Aufsichtsratsvorsitzendem bei 96?

Ich gehe davon aus, dass wir demnächst von Gazprom eine Standleitung direkt ins Stadion bekommen werden. Es wäre wichtig, dass er uns den ein oder anderen Oligarchen, der uns demnächst mit Geld zuschüttet, zuliefert. Diese Leute sollte er kennen.

Sind Sie bei einer Fußball-Parodie mal zu weit gegangen?

Nein, ich parodiere Leute, die über den Sprachduktus oder das, was sie machen, lustig sind. Mesut Özil, Jérôme Boateng oder Lukas Podolski haben eine hohe Wiedererkennbarkeit. Auch Louis van Gaal und Pep Guardiola waren da sensationell. Ich wüsste jetzt nichts, was da dramatisch wäre. Ich glaube nicht, dass Mesut Özil wegen mir zurückgetreten ist.

Ihre Torhymne "Schwarz und Weiß" hat der DFB nun abgesetzt. Zufall?

Mit diesem Song ist alles erreicht. Das ist ein Evergreen geworden, beim WM-Titel 2014 lief er im Maracana-Stadion bei der Ehrenrunde. Ob der Mark-Forster-Song jetzt die Hymne ist, der die Leute bewegt, mag ich bezweifeln. Aber wichtig ist doch, dass irgendwas nach einem Tor läuft und man überhaupt mal eins schießt. Mit meinen Parodien hat der Wechsel der Torhymne jedenfalls nichts zu tun. Der DFB hat gerade andere Sorgen.

Würden Sie sich beim FC Bayern jemanden als neue Parodievorlage wünschen? Vielleicht Ihren speziellen Freund Boris Becker?

Da ist das Festgeldkonto aber ganz schnell leergeräumt. Vielleicht lieber nicht im finanziellen Bereich, sondern von mir aus als Markenbotschafter.