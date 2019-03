"Der Fußball ist schon lange nichts als Show-Business"

Inwiefern?

Der Fußball ist schon seit längerem nichts als Entertainment, Show-Business. Wir leben in einer Zeit, in der es dem Fan nicht mehr darum geht, aufs Vereinswappen zu zeigen. Er will bespaßt werden. Dem ist es völlig egal, was da unten passiert. Natürlich will er, dass seine Mannschaft gewinnt, aber ansonsten geht der Fan seit vielen Jahren, seit 2006 vor allem, seit diesem Sommermärchen, ins Stadion, um bespaßt zu werden, um miteinander zu jubeln und traurig zu sein. Sonst wären genügend Stadien in den vergangenen Jahren leer gewesen, weil die Heimmannschaften so einen Stiefel spielen. Aber das ist den Leuten wurscht.

Gehen Sie denn in dieser Saison noch einmal ins Stadion, nachdem Sie Ihre Ehrenkarte bei Bayern zurückgegeben haben?

Ich weiß es nicht. Wenn ich Bock hab’, kaufe ich mir eine Karte. Dann gehe ich. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich sehe das sehr locker und distanziert.

Sind Sie nächsten Samstag beim Topspiel gegen Dortmund in der Arena?

Ich gönne euch (den Journalisten, Anm.d.Red.) diese Szene, dieses Spektakel nicht. Weil ich weiß, dass 25 fotografierende Kollegen schon an allen Ecken lauern würden. Deshalb werde ich es nicht tun. Noch nicht.

Wer wird denn deutscher Meister in dieser Saison?

Ich bin seit über 60 Jahren Bayern-Fan. Es gibt vor jeder Saison keinen anderen deutschen Meister, den ich haben will. Und der FC Bayern wird in den kommenden Wochen auch wieder die Stärke und das Übergewicht demonstrieren, das in der Bundesliga bereits zuletzt zu beobachten war. Und dann brauchen wir nicht drüber reden. Bayern ist der künftige Meister.

