AZ: Herr Thon, die deutsche Nationalelf tritt in der EM-Qualifikation am Samstag (20.45/RTL) in Weißrussland und am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Estland an. Allerdings ohne Bundestrainer Joachim Löw. Schiefgehen wird aber trotzdem nichts, oder?

OLAF THON: Das ist schon eine komische Geschichte. Solche Dinge passieren, ich hoffe, dass Jogi Löw schnell wieder gesund wird. Er hat gute Assistenten mit Marcus Sorg und Andreas Köpke, die genau wissen, was sie zu tun haben. Oliver Bierhoff ist ja auch noch da. Sie werden also nicht führungslos sein. Und durch den Sieg gegen die Holländer hat man jetzt auch eine breitere Brust. Von daher müsste man die beiden Spiele eigentlich gewinnen. Wobei der Termin für die Länderspiele am Ende der Saison schon sehr unglücklich ist.