Wie beurteilen Sie die Spieler auf dem Rasen?

Wenigstens spielen sie nicht mehr in der Regionalliga. Dritte Liga ist schon besser, aber Sechzig München gehört woanders hin. Fertig.

Ihr einstiger Spieler Daniel Bierofka hat die Löwen aus der Regionalliga zum Aufstieg geführt. Welches Zeugnis stellen Sie ihm aus?

Er macht das schon ganz gut, auch wenn ich seine Jungs härter anpacken würde. Die letzten Ergebnisse waren nicht gerade rosig, aber das wird sich schon wieder ändern. Der Biero hat das Zeug dazu, länger zu bleiben als diese ganzen anderen Trainer nach mir. "Lass Dir von keinem dreinreden", habe ich ihm letztens gesagt. Das ist aber schwierig in einem Verein, wo sie alle mitreden wollen.

"Die Bayern stellen sich ausnahmsweise noch blöder an"

Die Vereinspolitik ist geprägt von Konflikten zwischen den Löwen-Bossen und Investor Hasan Ismaik. Haben Sie ein Erfolgsrezept parat?

Da sehe ich schwarz. Sechzig hat sich finanziell von Ismaik abhängig gemacht. Das zu kleine Grünwalder und die Jugendarbeit sind auch Puzzleteile, die momentan nicht passen. Jetzt wollen sie keine Schulden mehr, aber zahlen soll Ismaik trotzdem. Wer soll das noch verstehen? Sechzig zieht die 50+1-Regel, der Investor will sie weghaben. Wenn es funktionieren soll, müssen sie es doch intern selbst regeln. Ende! Aber eins muss ich auch sagen: Die Bayern stellen sich ausnahmsweise noch blöder an.

Was meinen Sie denn damit konkret?

Die Pressekonferenz mit Uli Hoeneß und Kalle Rummenigge – zum Totlachen! Und sie spielen einen Fußball, da kriege ich Augenkrebs. Bei Sechzig wackelt der Trainer ausnahmsweise mal nicht, dafür drüben an der Säbener. Der (Niko Kovac, d. Red.) war auch nur in Frankfurt gut. Bei den Bayern scheint er nicht auszukommen mit den großen Stars. Ein Jupp Heynckes hätte sich da nix vormachen lassen. Wenn ihr mich fragt, muss der Kovac weg – genauso wie der Bundestrainer.

Sie hätten Jogi Löw nach der WM gefeuert?

Aber hallo! Sagt doch schon alles, wenn Deutschland in der Vorrunde ausscheidet. Dann nimmt der diesen Sané (Leroy Sané, d. Red.) nicht mit. Jetzt sieht man, was der drauf hat. Und wenn so einer nicht spurt, musst du ihn als Trainer hinkriegen – und nicht zuhause lassen. Jetzt sind die auch noch abgestiegen. Und warum? Weil die Guten auf der Bank sitzen. Man sieht doch, woran man sich orientieren muss: Die Jungs von Borussia Dortmund spielen einen gepflegten Fußball, mit schnellen, gefährlichen Spielern vorne. Der Löw hat solche auch und lässt sie nicht spielen. An seiner Stelle würde ich Konsequenzen ziehen.

Lorants Geburtstagswunsch: "Sechzig muss hoch!"

Sprechen wir über Ihren Rauswurf bei Sechzig im Jahr 2001. Inwieweit hat das Ende Ihrer Ära, an die Sie bei anderen Vereinen nie anknüpfen konnten, an Ihnen genagt?

Überhaupt nicht. Das war doch ganz normal, dass der Präsident nach den ganzen Jahren mal sagt: "Ich will etwas anderes." Ich hatte eine schöne Zeit in der Türkei, in China und in der Slowakei. Sechzig war ja selber schuld. Zwei Jahre später – zack bumm, sind sie wieder abgestiegen.

Kürzlich war zu lesen, dass Sie die Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt hat.

Ach, das ist schon über ein Jahr her. Ich hatte ein paar Bier zuviel, aber habe ja keinen umgefahren. Bezahlt habe ich nix, aber Sozialstunden im Altenheim gemacht und bei allem geholfen, was so anfiel. Da liegen ältere Leute, die werden von keinem mehr besucht. So will ich nicht enden.

Bleibt nur noch eins zu klären: Ihr Geburtstagswunsch an Sechzig?

Sechzig muss hoch! Aber das kann ich mir lange wünschen. Ich glaube: 1860 in der Bundesliga erlebe ich nicht mehr. Muss ich eben auch 100 werden, wie meine Mutter – dann hätte Sechzig zumindest ein bisschen mehr Zeit.